مقتل 32 شخصا وإصابة 50 آخرين إثر قصف للجيش الليبي على مواقع بالقرب من سرت

وأفاد مصدر عسكري ليبي تابع للقيادة العامة للقوات الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، باستهدف مواقع لقوات حكومة الوفاق غرب وجنوب مدينة سرت خلال غارات جوية لسلاح الجو الليبي ، أسفر عن مقتل 32 شخصا وجرح 50 آخرين.

وقال المصدر العسكري الذي فضل عدم الكشف عن أسمه لوكالة سبوتنيك إن "الطيران الحربي لسلاح الجو الليبي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة قد شن عدة غارات جوية مكثفة ودقيقة صباح اليوم الاثنين أسـتهدف تمركزات ومواقع ميليشيات مصراتة الإرهابية بمدينة سرت".

وأكد المصدر على أن "الضربات استهدفت غرفة العمليات الرئيسية للميليشيات بجوار مصنع الأعلاف غرب مدينة سرت ودمرتها بالكامل"، مؤكداً أن "استهدفت الضربات الجوية أيضاً الآليات والعربات المسلحة المتمركزة داخل قاعدة القرضابية الجوية جنوب مدينة سرت وكانت الأهداف دقيقة جداً".

وأضاف ذات المصر أن "سلاح الجو قصف ودمر المقر ما يسمى بالغرفة المشتركة التابعة لميليشيات مصراتة الإرهابية بمنطقة السبعة غرب سرت".

وقال المصدر العسكري إن "حصيلة قتلى خلال الغارات الجوية للجيش الليبي في مدينة سرت وصلت إلى 32 قتيلا وأكثر من 50 جريحا فيما لا تزال سيارات الإسعاف تنقل الجرحى حتى هذه اللحظة إلى المستشفى مستشفى إبن سيناء في مدينة بسرت".