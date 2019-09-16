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وأشار ربيعي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، في طهران، إلى مبادرة طهران ذات النقاط الأربع منذ بداية الأزمة في هذا البلد، وفقا لوكالة "فارس".
ولفت إلى أن أحداثا مهمة وقعت خلال الأيام الماضية كانت اليمن أهمها، فيما أطلق ذوو النوايا الخبيثة في المنطقة تهما لا أساس لها من أجل تأجيج الخلافات والسعي لزعزعة الثقة بين بلدان الجوار حيث لوحظت خطوات تخريبية خلال الأيام الماضية عقب حادثة شركة أرامكو في السعودية.
© Sputnik . Valeriy Melnikov
وأعرب ربيعي عن أسفه لعدم الاكتراث بجذور هذه الحرب وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة وممارسات التسقيط.
وأشار الى إن اليمن تواجه عدوانا منذ 5 أعوام وتعرضت إلى أشد الهجمات والممارسات غير الإنسانية، حيث قتل عدد كبير وشرد آلاف الأطفال ويتموا جراء هذه الحرب التي يواجهها هذا الشعب البريء والأعزل ولا حاجة لممارسة التسقيط.
ونوه إلى أن "النخبة في اليمن عملوا على تطوير إمكاناتهم ومعارفهم كما إن لديهم حلفاء في المنطقة واستطاعوا تنمية طاقاتهم ولا يمكن تسوية الأزمة وإنهاء هذه الأحداث بممارسة التسقيط والانتقام وسفك الدماء وشن هجمات جديدة على اليمن وتهديد البلدان الأخرى".
وأكد أنه "ينبغي فهم أن الاستمرار في هذا النهج يؤدي الى طريق مسدود ما يفرض كلفة باهظة على بلدان المنطقة ويصب لصالح القوى الكبرى ومنها الولايات المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تعلن استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة لإنهاء أزمة اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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