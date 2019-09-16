قتيلان و18 جريحا جراء قصف جوي يستهدف قوة حماية وتأمين سرت

طرابلس - سبوتنيك. وقال حديد في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "حصيلة قصف الطيران الأجنبي التابع لمجرم الحرب حفتر اليوم على مواقع قوة حماية وتأمين سرت خلف شهيدين و18 جريحا".
© REUTERS / HANI AMARA
يذكر أن مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، المنذر الخرطوش، أعلن أن محاور القتال في العاصمة طرابلس شهدت اشتباكات مسلحة بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق في محاولة للتقدم نحو نقاط تمركز الجيش الليبي.
وقال الخرطوش، في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك" إن "محاور الزطارنة ومنطقة وادي الربيع وعين زارة والأحياء البرية وكوبري المطار شهدت اشتباكات في محاولة التقدم نحو نقاط قوات الجيش الوطني الليبي"، مشيرا إلى "الميليشيات المسلحة تكبدت خسائر تفوق الـ 60 قتيلا وآليات في محاور العاصمة".
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