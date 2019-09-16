وأوضح آل الشيخ، أمس الأحد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، من تقديم عمرو أديب، على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يعمل على إنشاء معهد موسيقي بالتعاون مع رموز فنية في عالم العزف على الآلات الشرقية، مشيرا إلى أنه يستهدف أكبر قدر من المواهب السعودية.
وأضاف أنه جار حاليا العمل على وضع الصورة النهائية للمعهد مع عدد من الموسيقيين المصريين، إذ يرى أن إنشاء معهد موسيقي في المملكة العربية السعودية أمر مهم، متوقعا أن يكون انطلاق المعهد مع بداية العام الجديد.
وأشار تركي آل الشيخ، إلى أن هناك مواهب مدفونة بالسعودية، وهناك مواهب كبيرة لم تتمرن أو تدرس، والسوق السعودية تحتاجها، مؤكدا أن هناك من انتقد كثرة الحفلات الغنائية بمواسم السعودية، إذ ذكّر أنه ليس ذنبه أن المنتقدين لا يتابعون كل ما يحدث بالمواسم السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل إنشاء أول معهد موسيقي في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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