انطلاق المحادثات بين بوتين وأردوغان حول سوريا في أنقرة

موسكو - سبوتنيك. أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، "الرئيسان سيتحدثان وجهاً لوجه، وعند الضرورة، سيشاركهم أعضاء وفدي الدولتين".
ويمثل الوفد الروسي في أنقرة، مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الطاقة ألكسندر نوفاك، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف.
هذا وتحتضن العاصمة التركية اليوم محادثات ثلاثية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتركي طيب رجب أردوغان، والإيراني حسن روحاني من أجل التوصل إلى آلية لخفض التصعيد والوضع في إدلب شمالي سوريا.
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