التحالف: الأسلحة المستخدمة في هجوم أرامكو إيرانية









اسماء السيد - الرياض: أعلن المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية.

وقال المالكي إن الطائرات المسيرة الحوثية هي إيرانية الصنع من طراز أبابيل.