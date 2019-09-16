دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

نشر أحد المدونين الصينين صورة لدعوة تلقاها من شركة شاومي يوم 24 سبتمبر الجاري حيث تعتزم الشركة الكشف عن أحد هواتفها الجماهيرية المنتظرة والحديث عن Mi Mix 5 تحديداً.

بوستر الدعوة يشير إلى ان الشركة ستركز على دعم شبكات الجيل الخامس 5G في هواتهفا حيث ستكشف ايضاً عن نسخة من هاتف Mi 9 تدعم الاتصال بشبكات 5G وستحمل إسم Mi9 Pro 5G.

لكن بالتأكيد نجم الحفل سيكون هاتف Mi Mix5 والذي سيحمل إسم Mi MIX 5G كما تشير الدعوة حيث سيتم تجاوز الرقم 4 الجالب لسوء الحظ كما يعتقد الصينيين والذهاب لرقم 5 مباشرة .

التسريبات السابقة عن مي مكس 5 تقول ان الهاتف سيحمل شاشة من الحافة إلى الحافة “شلال” تدعم 90Hz وسيعمل بمعالج سناب دراغون 855 بلس مع دعم 5G.

أيضاً سيحمل الهاتف كاميرا بدقة 108MP من الخلف وستهتم شاومي بتقنية الشحن السريع السلكية واللاسلكية حيث سيدعم الهاتف الشحن سلكياً بقوة 40W ولاسلكيا بقوة 30W.

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من المتوقع ان يكون الهاتف أول هاتق يعمل بنظام بالواجهة الجديدة MIUI 11 والتي تم بناءها على نظام أندرويد 10 الجديد وهذه خطوة مرحب بها.

سنكون مضطرين لانتظار المزيد من التسريبات حول الهاتف في الايام القادمة وذلك للتأكد من الاسم والمواصفات.

المصدر

التدوينة شاومي ستعقد حدثاً يوم 24 سبتمبر للكشف عن هاتف Mi Mix 5 ظهرت أولاً على عالم التقنية.