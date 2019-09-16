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نشرت الولايات المتحدة الامريكية صورًا جوية، ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية، ادعت بأنها لأعمدة دخان لمنشأتي النفط في السعودية، وهما الموقعان اللذان شهدا هجومًا بطائرات مسيرة السبت حسب موقع قناة «العربية».
وقال مسؤولون أمريكيون إن الأدلة تشير إلى أن الهجمات تمت بصواريخ كروز، إما من العراق أو إيران، فيما تشير المعلومات أيضا إلى أن الهجوم لم يكن بطائرات مسيرة من اليمن، فيما أظهرت الصور أيضًا أن الهجوم استهدف 17 موقعًا داخل المعملين المستهدفين في الموقعين التابعين لـ«أرامكو».
واشنطن تنشر صورًا لهجوم أرامكو© المصري اليوم
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واشنطن تنشر صورًا لهجوم أرامكو
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.