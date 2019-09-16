دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

نشرت الولايات المتحدة الامريكية صورًا جوية، ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية، ادعت بأنها لأعمدة دخان لمنشأتي النفط في السعودية، وهما الموقعان اللذان شهدا هجومًا بطائرات مسيرة السبت حسب موقع قناة «العربية».

وقال مسؤولون أمريكيون إن الأدلة تشير إلى أن الهجمات تمت بصواريخ كروز، إما من العراق أو إيران، فيما تشير المعلومات أيضا إلى أن الهجوم لم يكن بطائرات مسيرة من اليمن، فيما أظهرت الصور أيضًا أن الهجوم استهدف 17 موقعًا داخل المعملين المستهدفين في الموقعين التابعين لـ«أرامكو».

واشنطن تنشر صورًا لهجوم أرامكو © المصري اليوم

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من Euronews Arabia