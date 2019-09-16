شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية الكويتى يوقع اتفاقية قرض مع غانا بقيمة 7 ملايين دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم الاثنين، اتفاقية قرض بقيمة سبعة ملايين دينار كويتى (نحو 23.8 مليون دولار أمريكى) مع غانا.

وأوضح الصندوق -فى بيان صحفي- أن الاتفاقية التى وقعها فى العاصمة (أكرا)، كل من وزير مالية غانا كين افورى اتا، ونائب مدير عام الصندوق نضال العليان، تهدف إلى تمويل مشروع إعادة تأهيل طريق (دومى - كيتاسي)، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى غانا، من خلال توفير طريق صالح للاستخدام طوال العام.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تأهيل الطريق ليكون صالحا للاستخدام فى معظم الأحوال الجوية فى منطقة غابات شبه استوائية ضمن العاصمة والمناطق الشرقية فى الجزء الجنوبى من غانا، موضحا أن المشروع سيحسن حركة المرور، ويسهل الوصول إلى أماكن العمل والخدمات الاجتماعية، خاصة لسكان المدن والتجمعات السكنية القائمة فى مواقع مختلفة على امتداد مسار الطريق، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة وتكاليف تشغيل المركبات.

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وتوقع الصندوق أن يسهم المشروع فى تحفيز الاستثمار فى أنشطة زراعية وصناعات خفيفة متنوعة، بما فى ذلك إيجاد فرص عمل وأعمال تجارية جديدة فى هذا الجزء من غانا، لافتا إلى أن هذا القرض هو الـ 11 الذى يقدمه الصندوق لغانا، حيث سبق أن قدم 10 قروض فى قطاعات الطاقة والصحة والتعليم، بلغت قيمتها الإجمالية نحو45.216 مليون دينار (نحو 148.7 مليون دولار).

وأوضح أن إجمالى مبالغ القروض التى سحبت، بلغت نحو 33.873مليون دينار (نحو 111.5 مليون دولار) سدد منها قرابة 713ر21 مليون دينار (نحو 71.4مليون دولار).