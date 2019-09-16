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موريتانيا تندد بالهجوم على منشأتى نفط سعوديتين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نددت موريتانيا بالهجوم الإرهابى الذى استهدف منشأتى نفط فى محافظتى "البقيق وخريص" بالسعودية أمس الأول السبت، وهو ما يستهدف أيضا أمن إمدادات الطاقة العالمية .

وأكدت الخارجية الموريتانية - في بيان اليوم "الإثنين" دعم نواكشوط الكامل للسعودية في كل ما من شأنه ضمان حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها.

 

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