شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تندد بالهجوم على منشأتى نفط سعوديتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نددت موريتانيا بالهجوم الإرهابى الذى استهدف منشأتى نفط فى محافظتى "البقيق وخريص" بالسعودية أمس الأول السبت، وهو ما يستهدف أيضا أمن إمدادات الطاقة العالمية .

وأكدت الخارجية الموريتانية - في بيان اليوم "الإثنين" دعم نواكشوط الكامل للسعودية في كل ما من شأنه ضمان حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها.