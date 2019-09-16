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سوريا تؤكد ضرورة احترام سيادة الدول والحفاظ على السلم والأمن الدوليين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السورى فيصل المقداد، ضرورة احترام المبادئ والأهداف التى قامت عليها الأمم المتحدة، والتى تدعو إلى احترام سيادة الدول ووحدة شعبها والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك خلال استقبال المقداد، اليوم الاثنين، المنسق المقيم الجديد لأنشطة الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية فى سوريا عمران ريزا، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون البناء بين بلاده ومنظمات الأمم المتحدة العاملة فى سوريا، وفقا لوكالة الأنباء السورية /سانا/.

بدوره، أعرب ريزا عن عزمه التعاون مع الحكومة السورية بما يعزز العلاقة بين سوريا والأمم المتحدة، مشيرا إلى سعيه لتوسيع استراتيجيات العمل والبرامج الأممية بالتنسيق والتعاون المثمر بما يخدم احتياجات الشعب السورى التى تعد على رأس أولوياته.

 

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