الاتحاد البرلمانى العربى يدين الهجوم الإرهابى على منشأتى نفط سعوديتين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان رئيس الاتحاد البرلمانى العربى، المهندس عاطف الطراونة، الهجوم الإرهابى الذى استهدف معملين لتكرير النفط تابعين لشركة "أرامكو" النفطية السعودية باستخدام طائرات "مسيّرة" بدون طيار .
وأكد الطراونة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الاثنين، رفض جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب ومظاهره الإجرامية، خاصة استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية الحيوية والاستراتيجية.
وأعرب عن تضامن الاتحاد مع السعودية، والوقوف إلى جانبها ضد كل ما يهدد أمنها، ودعم جميع الإجراءات التى تتخذها؛ للحفاظ على سلامة مواطنيها والعاملين على أرضها، فضلًا عن دورها المحورى فى الحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي.
وأكد رئيس الاتحاد البرلمانى العربى، ثقة الاتحاد المطلقة بقدرة السعودية على صون مكانتها والحفاظ على استقرارها وازدهارها وأمنها.
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