شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الرئيس السبسى: لن أحضر جنازة والدتى تنفيذًا لوصيتها بالابتعاد عن تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حافظ السبسى المدير التنفيذى لحركة نداء تونس، ونجل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، في مداخلة هاتفية مع إذاعة "إكسبراس أف أم"، عدم مشاركته فى تشييع جثمان والدته شاذلية فرحات السبسى، بناء على وصية لها، لسوء المناخ العام حاليًا بالنسبة له.

وأضاف حافظ، أنه سيعود لتونس يومًا ما، قائلًا: لا أحد بإمكانه منعى من ذلك، وأمى من طلبت منى ألا أكون موجودا فى الأيام المقبلة.

وأشار السبسى، إلى أنه يتابع تطوّرات نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، قائلا: إنّ ما يروج من قبل بعض مؤسسات رصد الآراء من تصدر المرشّحين قيس سعيد ونبيل القروى للدور الثاني لم يفاجئه، قائلا: "من يزرع الشوك لا يمكن أن يحصد غير الجراح، وهى نتيجة متوقعة، فى إشارة إلى الحكومة والمسئولين الذين لم يكونوا قريبين من الشعب التونسى، حسب تعبيره.

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وبخصوص اتهامه بمنع الرئيس الراحل الباجى قايد السبسى من التوقيع على القانون الانتخابى، قال حافظ: لم أكن ولى أمر الباجى ولم أقم بالتأثير عليه ولكنى أشاطره قرارى، قائلا: "لا شاورني ولا عطيت رأيى، لكن أعتبر أنه قرارا صائبا". حسب قوله.

وكانت شاذلية فرحات السبسى، قد لفظت أنفاسها الأخيرة، ليلة أمس، بعد عمر ناهز 83 عامًا لتلحق بزوجها الذى توفى فى عيد الجمهورية، أى بعد 50 يومًا.