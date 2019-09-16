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الجزائر تعين مديرا عاما جديدا للديوان المهنى للحبوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

قالت الرئاسة الجزائرية اليوم الاثنين، إن الجزائر عينت مديرا عاما جديدا للديوان المهنى للحبوب، بعد شهرين من إيقاف المدير العام السابق لمزاعم فساد.

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وأضافت الرئاسة فى بيان، أن عبد القادر بن صالح رئيس الجزائر المؤقت، عين عبد الرحمان بوشهدة مديرا عاما للديوان المهنى للحبوب ليحل محل محمد بلعبدى.

 

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