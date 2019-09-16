الحكومة الفلسطينية تعقد جلستها الأسبوعية في الأغوار

الأغوار/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

عقدت الحكومة الفلسطينية، الإثنين، اجتماعها الأسبوعي في بلدة "فصايل"، في الأغوار شرقي الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي الاجتماع بعد يوم واحد من عقد الحكومة الإسرائيلية، اجتماعها الأسبوعي في الأغوار.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في كلمة أمام وسائل الإعلام في مستهل الجلسة، إن "الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية والحديث الإسرائيلي عن ضمها باطل والمستوطنون غير شرعيين".

ولفت إلى أن حكومته، وبتوجيهات من الرئيس (محمود عباس) ملتزمة بالعمل على "تعزيز صمود السكان في الأغوار، وأن تكون الأغوار سلة خضار وفواكه فلسطين".

وأشار إلى أن فلسطين "ستقاضي إسرائيل في المحاكم الدولية على استغلالها الأراضي الفلسطينية في الأغوار".

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وأضاف:" إذا قامت إسرائيل بخطوة حمقاء بالضم، يعني أنها أنهت كل الاتفاقيات الموقعة، هذا كلام انتخابي لا يغير الحقائق على الأرض".

وقال:" الحكومة ستتخذ قرارات من شأنها تعزيز صمود المواطنين في الأغوار، واجتماع الحكومة في الأغوار لتأكيد على هويتها الفلسطينية".

والأحد، عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي في منطقة الأغوار، برئاسة بنيامين نتنياهو.

وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال الاجتماع، تعهّده بضم مناطق في الأغوار وشمال البحر الميت، لإسرائيل، إن نجح بتشكيل الحكومة المقبلة، حال فوزه بالانتخابات المقررة الثلاثاء.

وتبلغ مساحة الأغوار وشمال البحر الميت، نحو 1.6 مليون دونم (الدونم ألف مترمربع) وتعادل نحو 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية.

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