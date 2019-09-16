الأمم المتحدة ترسل 22 شاحنة إغاثية إلى إدلب السورية

هطاي/ جيم كنجو/ الخليج 365 أرسلت الأمم المتحدة 22 شاحنة محملة بمواد إغاثية إلى محافظة إدلب شمالي سوريا. ودخلت الشاحنات الـ 22 إلى سوريا من معبر "جيلوة غوزو" في قطاء ريحانلي، بولاية هطاي جنوبي تركيا. ومن المزمع أن يتم توزيع المساعدات الإنسانية التي تحتويها الشاحنات، على المحتاجين في إدلب وريفها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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