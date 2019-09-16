تونس.. سعيد والقروي ومورو يواصلون التصدر بعد فرز 39% من الأصوات

تونس / الخليج 365

أظهرت نتائج رسمية جمعتها "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في تونس، الإثنين، تواصل تقدم المرشحين قيس سعيد، ونبيل القروي، وعبد الفتاح مورو على الترتيب بعد فرز 39 بالمئة من الأصوات.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية نقلا عن الهيئة.

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وكشفت النتائج عن حصول المرشح المستقل قيس سعيد على 18.9 بالمئة، ومرشح حزب "قلب الأسد" القابع في السجن بتهم بـ"فساد" نبيل القروي على 15 بالمئة، ومرشح "حركة النهضة" الإسلامي عبد الفتاح مورو على 13.1 بالمئة.

وتعد هذه النتائج متوافقة حتى اللحظة مع ما نشرته وكالة "سيغما كونساي" لسبر الآراء (خاصة) من نتائج غير رسمية للانتخابات استنادا إلى استطلاع خروج المواطنين من اللجان.

وأظهرت إحصاءات "سيغما كونساي" إجراء جولة إعادة بين المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي، فيما حل عبد الفتاح مورو في المركز الثالث.

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