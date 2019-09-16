الإمارات: لدينا طاقة إنتاج نفط فائضة لتعويض الأسواق

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الخليج - رويترز
سارع وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إلى طمأنة أسواق الطاقة على إمدادات النفط، وذلك بعد تراجع إنتاج السعودية بنحو النصف جراء هجمات استهدفت منشآتها النفطية.
وقال المزروعي اليوم إن بلاده تملك طاقة إنتاجية فائضة للنفط لمواجهة اضطراب محتمل للإمدادات بعد الهجمات، لكنه أكد أن من المبكر للغاية الدعوة لاجتماع طارئ لمنظمة “أوبك”.
وأضاف وزير الطاقة الإماراتي، أنه إذا دعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لاجتماع طارئ للمنظمة “سنتعامل مع الأمر”.
وتعرضت منشآت نفطية في السعودية السبت لهجوم، ما أثر على 5% من إمدادات النفط ودفع أسعار النفط للارتفاع بنحو 20%، مسجلة أكبر صعود لها منذ 28 عاما.
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