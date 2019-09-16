حمد بن جاسم: قطر اليوم ليست كما كانت قبل 3 سنوات والوحدة مهمة

وأضاف ابن جاسم خلال كلمة في مؤتمر يالطا الأوروبي الاستراتيجي، أن بلاده في ظل قيادة الأمير تميم بن حمد آل ثاني، تعمل على تحقيق الأهداف المنشودة بطريقة مرنة لتأمين ما يحتاجه الشعب ولخلق فرص النجاح، مبينا أن هناك عددا من النجاحات تحققت، منها تطوير الصناعات المحلية.

وأشار إلى أن ما وصلت له قطر اليوم من إنجازات هو جهد جماعي لمجموعة من القيادات التي وضعت رؤية جيدة لدولة قطر، متابعا: "عندما ننظر إلى قطر اليوم هي ليست ما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، يفكر القطريون اليوم بشكل أكثر استقلالية ، وليكونوا أكثر إبداعا وتمييزا".

وشدد حمد بن جاسم على أن "الوحدة مهمة لتحقيق الأهداف و لدينا المال والمعرفة بكيفية استخدامها لتحقيق ما هو أفضل و لتعليم أبنائنا كيف يديرون حياتهم بشكل جيد".

وأوضح أن الأمير تميم "مستمر في ترسيخ حكم القانون ومحاربة الفساد وهذا ما سيجعل المجتمع أكثر سعادة بأن ثرواتهم مستثمرة بالأدوات الصحيحة سواء في الداخل أو الخارج، لكن علي القول وبثقة عن دولتي، إننا على الطريق وأسرع من الآخرين في المنطقة".

وحول العلاقة مع إيران، قال: "لدينا اختلافات عديدة في الكثير من السياسات، ولكن إيران ستبقى جارتنا وعلينا أن نحظى بعلاقات مع إيران، علاقات طبيعية، عليهم أن يعرفوا خطوطنا الحمراء، وعلينا معرفة خطوطهم الحمراء، لا يمكننا القول بأن الخليج هو نحن ولا يمكنهم القول إن الخليج لهم، الخليج مشترك بيننا وبينهم".