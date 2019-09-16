قبل 48 ساعة تقريباً من الحدث الرسمي المنتظر للكشف عن هواتف هواوي الجديدة من سلسة Mate 30 تم تسريب الصور الأقرب للحقيفة أو بالأصح الصور شبه الرسمية إذا جاز التعبير.
عائلة Mate 30 تأتي هذه المرة بـ 4 هواتف مثل العادة فهناك هاتف ميت 30 لايت وميت 30 و ميت 30 برو بالإضافة إلى النسخة الخاصة والتي تحمل إسم العلامة التجارية Porsche Design بالتعاون مع شركة بورشه.
الإختلافات واضحة بين الهواتف في الصور فمثلا نسخة لايت ستحمل ثقباً في الشاشة الامامية لكاميرا السيلفي ونسخة ميت 30 ستحمل نتوء صغير في الأمام أما نسخة البرو فستحمل نتوءاً أكبر مع كاميرا دائرية من الخلف.
كالعادة تحصل نسخة Porsche Design على تصميم أنيق جداً ومختلف كلياً عن الهواتف الرئيسية بالاضافة لتواجد اللون الأحمر والاسود مجدداً وخلفية من الجلد.
ستكشف هواوي عن كافة مواصفات هذه الهواتف اسعاهرا في حدث ضخم ستقيمة الشركة في مدينة ميونخ الالمانية يوم 19 سبتمبر الجاري فإذا كنت من المهتمين بذلك يمكنك متابعة تغطيتنا للحدث عبر تقاريرنا اليومية.
التدوينة تسريب الصور الرسمية لسلسة هواتف Mate 30 من هواوي ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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