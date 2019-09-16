شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد: بومبيو أبلغ عبد المهدى بأن هجمات السعودية لم تنطلق من العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر العراق اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أبلغ رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدي بأن الولايات المتحدة لديها معلومات تؤكد نفي بغداد استخدام الأراضي العراقية لشن هجوم على منشأتي نفط سعوديتين. وقال مكتب عبد المهدي في قراءة لنص ما جاء في محادثة هاتفية بين الزعيمين "من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي أن المعلومات التي لديهم تؤكد بيان الحكومة العراقية في عدم استخدام أراضيها في تنفيذ هذا الهجوم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بغداد: بومبيو أبلغ عبد المهدى بأن هجمات السعودية لم تنطلق من العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.