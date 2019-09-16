شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: نساند السعودية فى أعقاب الهجوم على منشآت نفطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إن جونسون يساند حلفاءه السعوديين فى أعقاب هجوم على منشآت نفط سعودية وصفه بأنه "انتهاك سافر للقانون الدولى". ورد المتحدث على سؤال عن السحب من الاحتياطيات النفطية قائلا إن بريطانيا تراقب الوضع وتتعاون مع وكالة الطاقة الدولية.

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