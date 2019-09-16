شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات نظام التعرفة المرورية الجديد فى أبوظبى تصل إلى 10 آلاف درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة النقل فى أبوظبى، إعفاء مخالفات نظام التعرفة المرورية ومحفظة الدفع الإلكترونية، من ضريبة القيمة المضافة، البالغة قيمتها 5%، موضحاً أن النظام الذى سيطبق فى الـ15 من أكتوبر المقبل، حدد أربعة أنواع من المخالفات، تراوح رسومها ما بين 100 و10 آلاف درهم.

و وفقا لموقع "الإمارات اليوم"، يواصل أصحاب المركبات «الخصوصى» المرخصة خارج أبوظبي، تسجيل مركباتهم على نظام التعرفة المرورية الجديد، يستعد المركز لفتح باب تسجيل مركبات الشركات على النظام ذاته قريباً.

وتفصيلاً، أفاد المركز بأن نظام التعرفة المرورية الجديد على مداخل مدينة أبوظبى ومخارجها، حدد أربعة أنواع من المخالفات ترصدها البوابات الإلكترونية، تشمل المرور عبر مناطق التعرفة المرورية دون تسجيل المركبة فى نظام التعرفة المرورية بعد انتهاء المهلة المحددة للتسجيل، لافتاً إلى أن قيمة هذه المخالفة تتضاعف يومياً من تاريخ تسجيلها حتى سدادها، إذ تبدأ بـ100 درهم لليوم الأول، و200 لليوم الثانى، و400 لليوم الثالث وما يليه، بحد أقصى 10 آلاف درهم.

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وفتح مركز النقل المتكامل فى الخامس من سبتمبر الجارى، باب تسجيل المركبات "الخصوصى" المرخصة خارج الإمارة، عبر زيارة الموقع الإلكترونى الخاص بدائرة النقل، أو من خلال مراجعة مراكز إسعاد المتعاملين، التابعة للمركز، أو أحد مراكز خدمات أبوظبى الحكومية «تم»، فيما سيعلن قريباً عن بدء تسجيل مركبات الشركات.

وأوضح المركز، فى حملة تعريفية بالنظام الجديد، أطلقها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن المخالفة الثانية تتمثل فى المرور عبر مناطق التعرفة المرورية دون وجود رصيدٍ كافٍ فى حساب المستخدم للمركبات المسجلة خارج الإمارة، وبعد انتهاء المهلة المحددة لتعبئة الرصيد (5 أيام) وقيمتها 50 درهماً عن كل يوم، والمخالفة الثالثة هى التلاعب بلوحة ترخيص المركبة بغرض التهرب من دفع رسوم التعرفة، وقيمتها 10 آلاف درهم.

وذكر المركز أن النوع الأخير من مخالفات "التعرفة المرورية" هو إلحاق الضرر بأى من أجهزة الدفع الإلكترونى، أو نظام التعرفة المرورية، وقيمتها 10 آلاف درهم، مؤكداً أن مخالفات نظام التعرفة المرورية ومحفظة الدفع الإلكترونية كافة، معفاة من ضريبة القيمة المضافة البالغة قيمتها 5%.