رئاسيات تونس.. تقدم سعيد والقروي ومورو بعد فرز 27% من الأصوات

تونس / الخليج 365
أظهرت نتائج رسمية جمعتها اللجنة العليا للانتخابات في تونس، الإثنين، تقدم المرشحين قيس سعيد، ونبيل القروي، وعبد الفتاح مورو على الترتيب بعد فرز 27 بالمائة من الأصوات.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية نقلا عن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
وكشفت النتائج عن حصول المرشح المستقل قيس سعيد على 19 بالمائة، ومرشح حزب "قلب الأسد" القابع في السجن بتهم بـ"فساد" نبيل القروي على 14.9 بالمائة، ومرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو على 13.1 بالمائة من الأصوات.
وتعد هذه النتائج متوافقة حتى اللحظة مع ما نشرته وكالة "سيغما كونساي" لسبر الآراء (خاصة) من نتائج غير رسمية للانتخابات استنادا إلى استطلاع خروج المواطنين من اللجان.
وأظهرت إحصاءات "سيغما كونساي" إجراء جولة إعادة بين المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي، فيما حل عبد الفتاح مورو في المركز الثالث.
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