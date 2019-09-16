الحوثي: هاجمنا أرامكو بطائرات ذات محركات جديدة وقد نستهدفها مجددا

الرياض / الخليج 365

جددت جماعة "أنصار الله"، الإثنين، التأكيد على مسؤوليتها عن استهدف منشأتين نفطيتين تابعيتن لـ"أرامكو" شرقي السعودية، السبت، قائلا إن الهجوم تم عبر طائرات "تعمل بمحركات مختلفة وجديدة ما بين عادي ونفاث".

صرح بذلك المتحدث العسكري الحوثي يحيي سريع، في بيان متلفز بثته قناة "المسيرة"، حذر خلاله الشركات والأجانب من التواجد فى منشآت "أرامكو"، التي استهدفتها جماعته؛ لأنها "لا تزال تحت مرمانا وقد يطالها الاستهداف في أي لحظة".

يأتي ذلك في ظل اتهامات أمريكية لإيران بالمسؤولية عن الهجوم على منشأتي "أرامكو"، وعدم إعلان السعودية عن المتهم في الاستهداف انتظارا لنتائج التحقيقات.

وقال "سريع" إن استهداف "مصفاتى بقيق وخريص تم تنفيذه بطائرات تعمل بمحركات مختلفة وجديدة ما بين عادي ونفاث".

وهذه تفاصيل جديدة يطرحها الحوثيون لأول مرة حيث قالت روايتهم السابقة عقب الاستهداف الذي تم السبت، إن تم بـ10 طائرات مسيرة.

وحذر المتحدث الحوثي "الشركات والأجانب من التواجد فى المعامل (السعودية) التى نالتها الضربات".

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وقال إنها "لا تزال تحت مرمانا وقد يطالها الاستهداف في أي لحظة".

وطالب السعودية بوقف ما أسماه "عدوانا وحصارا على اليمن"، في إشارة للحرب المندلعة منذ 2015 باليمن وتقود الرياض تحالفا عربيا عسكريا يواجه الحوثيين الذي انقلب على السلطة الشرعية، وفق ما تقول المملكة عادة.

وصباح السبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" النفطية، شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.

وتبنت جماعة "الحوثي" المسؤولية عن الهجوم وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ10 طائرات مسيرة

لكن لم تعلن السعودية المسؤول عن الاستهداف، في موقف نادر حيث كانت تتهم عادة الحوثيين وإيران بدعمهم، وسط نفي متكرر من طهران.

وقالت الرياض إنها تجري تحقيقات في الهجوم الذي أدى إلى فقدانها نحو نصف إنتاجها النفطي.

فيما اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السبت، إيران بالوقوف وراء الهجوم، مقابل نفي طهران لذلك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.