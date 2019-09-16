- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
عثرت عائلة طبيب أميركي راحل على بقايا أكثر من 2200 جنين ميت في منزله في ولاية إلينوي، بعد أيام من وفاته.
وذكرت شبكة “فوكس نيوز”، الجمعة، أن الطبيب توفي قبل أيام، وتحديداً في الثالث من سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أن أفراد عائلته كانوا يبحثون في ممتلكاته عندما وجدوا الأجنة الميتة.
وقالت الشرطة في بيان إنه لا يوجد دليل حتى الآن على إجراء أي عمليات إجهاض في السكن الخاص بالطبيب أولريش كلوفر.
وذكرت تقارير محلية أن كلوفر عمل في قسم النساء بمستشفى بمدينة ساوث بند، بولاية إنديانا، مشيرة إلى أنه جرى وقفه عن العمل في 2015 بعد توجيه اتهامات له بتجاهل إبلاغ السلطات بعملية إجهاض أجراها لفتاة تبلغ من العمر 13 عاماً.
وأعلنت الشرطة الأميركية أنها فتحت تحقيقاً جنائياً في مسألة بقايا الأجنة الميتة التي تحفظت عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على 2200 جنين ميت في منزل طبيب بعد وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.