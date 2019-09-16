رئيس الوزراء العراقي يتلقى اتصالا هاتفيا من بومبيو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بيان اليوم الاثنين إن عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

ولم يحدد مكتب عبد المهدي ما جرت مناقشته في الاتصال.

ونفى العراق أمس الأحد استخدام أراضيه في شن هجمات على منشأتي نفط في السعودية عطلت أكثر من نصف إنتاج المملكة من الخام.