الارشيف / اخبار الخليج

رئيس الوزراء العراقي يتلقى اتصالا هاتفيا من بومبيو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بيان اليوم الاثنين إن عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

ولم يحدد مكتب عبد المهدي ما جرت مناقشته في الاتصال.

ونفى العراق أمس الأحد استخدام أراضيه في شن هجمات على منشأتي نفط في عطلت أكثر من نصف إنتاج المملكة من الخام.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء العراقي يتلقى اتصالا هاتفيا من بومبيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا