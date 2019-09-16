مؤسسة جابر نصار للتنمية والدعم المجتمعي تكشف شروطا حول المنح الدراسية

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

جابر نصار

كتب الخليج 365

أوردت مؤسسة جابر نصار للتنمية والدعم المجتمعي شروطا حول المنح الدراسية للطلاب في البرامج العامة سواء في كليات الجامعة او فيكلية الحقوق وعددها 200 منحة.

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وتخضع المنح للشروط التالية:

1- أن يكون الطالب مصريًا 2- أن يكون حاصلًا على تقدير "جيد جدًا" في السنة السابقة ما لم يكن مستجدًا، ويعفى من شرط التقدير ذوي الاحتياجات الخاصة. ثانيًا: بالنسبة لمنح الطلاب في البرامج الخاصة 1- أن يكون الطالب مصريًا 2- أن يكون حاصلًا على تقدير "ممتاز" في السنة السابقة ما لم يكن مستجدًا، ويعفى من شرط التقدير ذوي الاحتياجات الخاصة. 3- كما يمكن الإعفاء من شرط التقدير في بعض الحالات الخاصة وفق ما تراه لجنة المنح. ثالثًا: شروط عامة 1- توزع المنح على كل كليات الجامعة وبحد أقصى 5% للكلية الواحدة في البرامج العامة و10 % للبرامج الخاصة. رابعًا: في حالة تقدم الطالب للمنحة يجب عليه إرسال ما يلي في ملف بصيغة PDF، يوضح ما يلي: 1- اسم الطالب 2- الكلية 3- السنة الدراسية 4- البرنامج الدراسي (عام، خاص) 5- تقدير السنة السابقة 6- نوع المنحة المتقدم إليها 7- قيمة الرسوم الدراسية المطلوبة 8- الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة أم لا؟ 9- بيان حالة حديث 10- صورة ضوئية من الرقم القومي الخاص بالطالب ووالده على الوجهين. 11- وظيفة الأب إن كان تغييراً قد طرأ عليها .

وفي حالة حصول الطالب على المنحة فإن المكتب سيسهل له الحصول على "فيزا كارت" البنك الأهلي المصري، فرع جامعة القاهرة؛ لصرف المنحة من خلاله.

ترسل البيانات على [email protected]