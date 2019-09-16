أرامكو تستأنف إنتاج النفط بكميات طبيعية بعد أشهر

وأشار المصدر إلى أن الهجمات على منشآت نفط قد قلصت إنتاج المملكة بأكثر من النصف وقال: "ما زال الوضع سيئا".

قال مصدر بقطاع النفط مطلع على آخر التطورات لوكالة "رويترز" إن صادرات السعودية من الخام ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع مع استعانة المملكة بالمخزونات المودعة في منشآت التخزين الكبيرة لديها، لكنه قد يتعين على أرامكو خفض الصادرات في وقت لاحق إذا استمر التوقف في الإنتاج لفترة طويلة.

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أول من أمس السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.

وتقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.