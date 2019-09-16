دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي يوتيوب يُعلن اختفاء خدمة Leanback

أعلنت منصة الفيديوهات العالمية، يوتيوب، يوم أمس الأحد، لمستخدميها الذين يفضلون مشاهدة الفيديوهات على متصفح الويب عن طريق (Leanback) أن هذه السمة ستختفي قريبًا.

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شاهد أيضاً: هل تريد كسب أكثر من 50 ألف ريال في أقل من 20 ساعة وأنت في منزلك؟ سمة Leanback تسمح باستعراض مقاطع الفيديو بواجهة كبيرة وعالية الوضوح ولكن لم يوضح القائمون على منصة يوتيوب سبب إيقافها خلال الفترة المقبلة.

نصائح مهمة عند استخدام الإنترنت في الفنادق والمنتجعات السياحية alqiyady 1 نصائح مهمة عند استخدام الإنترنت في الفنادق والمنتجعات السياحية

شاهد أيضاً: نصائح مهمة عند استخدام الإنترنت في الفنادق والمنتجعات السياحية يُذكر أن منصة يوتيوب مؤخرًا قد أزالت أكثر من 100 ألف مقطع فيديو وأغلقت 17 ألف قناة على منصتها خلال الفترة من أبريل: يونيو الماضيين؛ لمخالفتها سياستها. المزيد:

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