يوتيوب يُعلن اختفاء خدمة Leanback

هل تريد كسب أكثر من 50 ألف ريال في أقل من 20 ساعة وأنت في منزلك؟ alqiyady 1 هل تريد كسب أكثر من 50 ألف ريال في أقل من 20 ساعة وأنت في منزلك؟
شاهد أيضاً: هل تريد كسب أكثر من 50 ألف ريال في أقل من 20 ساعة وأنت في منزلك؟ سمة Leanback تسمح باستعراض مقاطع الفيديو بواجهة كبيرة وعالية الوضوح ولكن لم يوضح القائمون على منصة يوتيوب سبب إيقافها خلال الفترة المقبلة.
نصائح مهمة عند استخدام الإنترنت في الفنادق والمنتجعات السياحية alqiyady 1 نصائح مهمة عند استخدام الإنترنت في الفنادق والمنتجعات السياحية
شاهد أيضاً: نصائح مهمة عند استخدام الإنترنت في الفنادق والمنتجعات السياحية يُذكر أن منصة يوتيوب مؤخرًا قد أزالت أكثر من 100 ألف مقطع فيديو وأغلقت 17 ألف قناة على منصتها خلال الفترة من أبريل: يونيو الماضيين؛ لمخالفتها سياستها. المزيد:
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