دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أعلنت شركة أوبو اليوم عبر حسابباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد حدثها القادم وذلك للكشف عن هاتفها الجديد Reno Ace يوم 10 أكتوبر القادمة في العاصمة الصينية بكين.

الهاتف حصل على إهتمام كبير في الايام الماضية لكونه أول هاتف من اوبو سيأتي بما يسمّى شاشة الشلال المنحنية من الجانبين بالإضافة لـ معدل تحديث 90Hz لشاشة العرض وهذا مالمح له رئيس الشركة أكثر من مرة عبر Weibo.

أيضاً من المنتظر أن يقدم الهاتف تقنية شحن سريع متطورة حيث سيتم تطوير تقنية SuperVOOC لتدعم الشحن بقوة تصل إلى 65W كما هو واضح في بوستر الاعلان.

ضمن التسريبات أيضاً تتحدث المصادر أن الهاتف سيعمل بمعالج سناب دراغون 855 بلس وسيحمل أيضاً 4 كاميرات خلفية أحدها بدقة 48MP وسيعمل على بطارية بسعة 4000mAh وسيكون من الرائع قدوم الهاتف بنظام أندرويد 10 إلا أن ذلك مستبعد حتى الآن.

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إذاً في حال كنت من محبي هواتف شركة أوبو فيجب عليك الانتظار حتى 10 أكتوبر لقادم للتعرف على أحدث هواتف الشركة والذي من المتوقع ان يأتي بثلاث ألوان جديدة.

المصدر

التدوينة أوبو ستكشف عن هاتف Reno Ace يوم 10 أكتوبر القادم ظهرت أولاً على عالم التقنية.