شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر بجدة ينظم دورات إسعاف بمناسبة اليوم العالمى للإسعافات الأولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت إدارة التدريب والاتصال المؤسسى بهيئة الهلال الأحمر السعودى بمحافظة جدة اليوم الاثنين، بالتعاون مع مكتبة الملك فهد العامة دورتين تدريبيتين، رجال ونساء فى برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، بمناسبة اليوم العالمى للإسعافات الأولية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، استعرضت الدورة التى تستمر يومين، طرق التدريب على تعلم سبل ومهارات الإسعافات الأولية، ورفع مستوى الوعى لدى أفراد المجتمع؛ وذلك للحد من تفاقم الإصابات والوفيات.

وأوضح المتحدث الرسمى للهيئة بجدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن اليوم العالمي للإسعافات الأولية يُمثل أهمية لنشر ثقافة الإسعافات الأولية، مشيرا إلى أن هيئة الهلال الأحمر السعودى تقوم بدور أساسى من خلال الالتزام بتدريب جميع الفئات العمرية على اكتساب مهارات الإنقاذ فى إطار توعية المجتمع.