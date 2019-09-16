رئيس وزراء العراق ووزير الخارجية الأمريكى يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء العراقى ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخباريةـ بأن الجانبين بحثا الأوضاع السياسية والأمنية التى تشهدها المنطقة، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.
ويأتى هذا الاتصال بعد أن نفى مكتب رئيس الحكومة العراقية تقارير شبكة "سى إن إن" الأمريكية الإخبارية التى أفادت بأن الاعتداء الذى استهدف معملين كبيرين تابعين لشركة "أرامكو" فى المملكة السعودية، وتبنته جماعة الحوثيين اليمنية نفذ من العراق.
وتعرضت السعودية، أول أمس السبت، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط، وحقول هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية التى قالت: "إن العملية نفذت بواسطة 10 طائرات مسيرة".
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