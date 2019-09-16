فيديو وصور.. ضبط معمل لتصنيع مادة «الشمة» داخل سكن عمال بالمدينة

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جدة - متابعة الخليج 365 - المدينة المنورة: تمكنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة، أمس (الأحد)؛ من ضبط معمل مخالف داخل سكن عمال يتم استخدامه في تصنيع مادة “الشمة” المحظورة. أوضحت ذلك الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق وقوة المهمات والواجبات الخاصة وبلدية العقيق، وقالت إنه تم إتلاف المواد الخام والتي تبلغ 300 كلجم، والمنتج النهائي البالغ 200 كيس. Advertisements

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