تعرف على قصة "القهوجي" الذي اغتصب ابنته وحملت منه 

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الإثنين 16 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
القاهرة - الخليج 365
نشرت وسائل إعلام تفاصيل قصة "القهوجي" الذي اغتضب ابنته وحملت منه.
وقررت النيابة العامة في مصر السبت، حبس قهوجي في العقد الرابع من العمر، بعد اغتصابه ابنته التي لم تتجاوز 14عامًا وحملها منه سفاحًا.
وبدأت تفاصيل الجريمة ببلاغ من والدة الطفلة لقسم شرطة مينا البصل في محافظة الإسكندرية، يفيد بملاحظة انقطاع الدورة الشهرية عن طفلتها خلال الفترة الماضية.
وذكرت الأم في المحضر اصطحاب الطفلة لإجراء الكشف الطبي عليها، وتببن أنها حامل في الشهر الرابع لتشير الطفلة إلى معاشرتها الجنسية مع والدها تحت التهديد.
وأحالت النيابة الطفلة للطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتبين فقدانها العذرية وحملها في الشهر الرابع ليعترف الأب بتفاصيل جريمته.
واعترف الأب بإجبار طفلته على ممارسة الجنس معه 4 مرات مستغلًا غياب زوجته لقضاء المتطلبات المنزلية وإجباره شقيقتَها الصغرى على ترك المنزل بعدة ذرائع أثناء جريمته.
وقد تحدث الأب أيضًا عن وقوعه فريسة للمخدرات، التي اعتاد تناولها بشكل شبه يومي، وإنفاق الكثير من الأموال عليها لتقرر النيابة حبسه على ذمة القضية.
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