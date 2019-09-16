صحة الطائف تكشف عن مفاجأة بعد وفاة سعودية بعملية تكميم معدة

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

كشفت مصادر سعودية عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة إجراء سيدة ثلاثينية عملية تكميم معدة في مستشفى خاص في الطائف ووفاتها.

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وأكدت أن ”هذه العملية ليست الأولى، وأن المستشفى أجرى عمليات كثيرة من هذا النوع دون تصريح نظامي“.

وذكرت ”صحة الطائف“ أن ”تصريح عمليات التكميم لا يملكه أي من مرافق القطاع الخاص بأنواعها كافة في الطائف“، وفق صحيفة ”سبق“ السعودية.

وأوضحت أن ”عمليات التكميم لعلاج حالات السمنة تُجرى في (وحدة السمنة)، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومستشفى القوات المسلحة بالهدا“، وأنه لا يوجد أي من المرافق الصحية في القطاع الخاص بأنواعها كافة في الطائف والمحافظات والمراكز التابعة يمتلك الترخيص اللازم، والمتضمن اشتراطات معينة لسلامة ذلك النوع من الحالات“.

وفتحت ”صحة الطائف“ تحقيقًا في ملابسات الواقعة، بعد ورود بلاغ بوفاة المرأة، كما تم إغلاق الوحدة المعنية في المستشفى، ومنع سفر كل من له علاقة بالواقعة لحين استكمال التحقيقات، وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.