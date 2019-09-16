الخارجية الصينية: اتهام أي شخص في الهجمات على أرامكو دون تحقيق أمر غير مسؤول

بكين - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، في تعليقها على اتهام الولايات المتحدة لإيران: "لقد سمعنا تلك التصريحات، ونرى أنه بدون إجراء تحقيق شامل وحتى ظهور النتائج، فمن غير المسؤول إلقاء اللوم على أحد".

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ووفقا لها، فإن "الصين تعارض أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد الوضع". وأضافت: "نأمل أن تمتنع الأطراف عن القيام بأعمال قد تثير تصعيدًا، وأن يُظهروا ضبط النفس".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، صباح اليوم السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.

وأصدرت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق، بيانا في حول سبب الحريق الذي اندلع في وقت مبكر اليوم بمعمل أرامكو في مدينة بقيق، مشيرة إلى أنه كان نتيجة استهداف بطائرات دون طيار "درون".

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بأنه "عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص"، لافتا إلى أنهما "نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار "درون".