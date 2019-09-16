"فيسبوك" تعتزم تعيين أعضاء جدد لمجلس مراقبة المحتوى

دبي - بواسطة محمد فارس © فيسبوك فيسبوك

كتب- وكالات:

تسعى شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية "فيسبوك" لتكوين مجلس جديد يتولى مراجعة القرارات الصعبة المتعلقة بالمحتوى المنشور على الشبكة. وقالت "مونيكا بيكرت" نائب رئيس "فيسبوك" لإدارة السياسة العالمية: "مازلنا في عملية البحث عن سمات وطبيعة الأشخاص الذين سيتم ضمهم إلى المجلس، لكننا نأمل في التوصل إلى تشكيل المجلس بنهاية العام الحالي".

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن متحدثا باسم "فيسبوك" أكد اعتزام الشبكة تعيين أعضاء مجلس مراقبة المحتوى خلال العام الحالي. ومن المتوقع أيضا أن تعلن الشبكة خلال الشهر الحالي النص النهائي لميثاق عمل المجلس والذي يتضمن تحديد كيفية عمله وعدد الأشخاص المشاركين فيه. وقد تمنح "فيسبوك" لأعضاء المجلس سلطة تحديد السياسات وليس فقط القدرة على مراجعة أصعب القرارات المتعلقة بالمحتوى.

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تأتي خطة "فيسبوك" لتشكيل مجلس لمراقبة المحتوى، في ظل الانتقادات القوية التي تتعرض لها قراراتها بشأن المحتوى.

كان أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي أرسلوا الأسبوع الماضي رسالة إلى مارك تسوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" اتهموا فيه الشبكة بقمع أراء المحافظين، وهو ما نفته "فيسبوك".

ونشر "فيسبوك" الخميس الماضي أيضا قائمة بالقيم التي تراعيها عند اتخاذ قرارها بشأن حذف أي محتوى. وتتضمن القائمة التوثيق والسلامة والخصوصية والكرامة، بحسب ما ذكرته بيكرت، التي أضافت أنه في بعض الحالات تبقي "فيسبوك" على بعض المحتوى الذي ينتهك هذه القواعد إذا كان في ذلك مصلحة عامة أو كان المحتوى ذا قيمة.