دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي قبل أن تقرر الشراء: أبرز الاختلافات بين هاتفي آيفون 11 وآيفون 11 برو

كشفت شركة آبل مؤخرًا في مؤتمرها السنوي عن أحدث نسخ هاتفها الذكي الشهير آيفون، والذي يحمل اسم آيفون 11، حيث أعلنت الشركة الأمريكية عن إصدار نسختين أساسيتين هما: آيفون 11 وآيفون 11 برو، والنسخة الأكبر آيفون 11 برو ماكس.

اختبر معرفتك بمنتجات آبل: ما أسماء هذه الأجهزة؟ alqiyady 1 اختبر معرفتك بمنتجات آبل: ما أسماء هذه الأجهزة؟

شاهد أيضاً: اختبر معرفتك بمنتجات آبل: ما أسماء هذه الأجهزة؟

واعتمدت هواتف آيفون 11 الجديدة على معالج A13 Bionic، الذي اعتبرته الكثير من التقارير التقنية الأقوى في سوق الهواتف الذكية، وقد تراوحت أسعارها ما بين 699-1099 دولار أمريكي.

فإذا كنت ترغب في شراء هاتف جديد من آبل، وتريد اختيار الهاتف المناسب لك، شاهد الإنفوجرافيك التالية، وتعرف على أهم الاختلافات بين هاتفي آبل الجديدين آيفون 11 وآيفون 11 برو:

© alqiyady قبل أن تقرر الشراء: أبرز الاختلافات بين هاتفي آيفون 11 وآيفون 11 بروالمزيد:

Advertisements

فيديو: 7 أشياء توقف عن فعلها لتحمي هاتفك وتحافظ عليه

فيديو فتح صندوق هاتف سامسونج جالاكسي نوت 10 بلاس وهذه هي أبرز مواصفاته

شاهد: أصغر 10 هواتف محمولة في العالم على الإطلاق

شاومي تستعد لمفاجأة الجميع بهاتف ذكي لا يسخن مطلقًا

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي