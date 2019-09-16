شرطة دبي تقبض على سارق 26 بطاقة ائتمانية

دبي - بواسطة محمد فارس دبي: إيمان عبد الله آل علي

© Getty Hand inserting ATM credit card

كشف العميد جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي عن تفاصيل بلاغ عبر منصة «إي كرايم»، من إحدى الشركات الإلكترونية للتسوق عن عميل اعتاد استخدام بطاقات ائتمانية بطريقة أثارت الشكوك، بعمليات شراء قاربت 50 ألف درهم، على مدى خمسة أشهر، بإنشاء 4 حسابات وهمية، والطلبات تسلم لأربعة عناوين مختلفة، وتجاوزت عمليات الشراء 122، واستخدم فيها 26 بطاقة ائتمانية مسروقة البيانات، ومعظم الشراء كان لأرصدة اتصال.

وقال الجلاف: تسلّمنا في المدة نفسها بلاغات عدة من أشخاص استخدمت بطاقاتهم الائتمانية بطريقة غير معروفة. وعن طرق مركز التحليل الجنائي، ربطنا البلاغات وحللناها، ليتبين أنها لمتهم واحد يستخدم الأسلوب نفسه في السرقات، ويدير عمليات الشراء، وربطت البيانات والمعلومات للتوصل إلى الفاعل، وتبين أن هناك شخصاً يدير العملية من داخل الدولة، وآخر من الخارج، وتمكنا من تحليل البرامج المستخدمة، وضبط الأجهزة والشخص متلبساً، وتحفظنا على الأجهزة وأرقام البطاقات الائتمانية المستخدمة.

وأوضح أن المتهم يشتري الأرصدة، ويبيعها للأشخاص في الخارج، ووصلت أرباحه إلى نحو 30 ألف درهم.

وأوضح أن الإدارة بالتعاون مع جهات عدة، أطلقت في وقت سابق حملة «أمّن حسابك»، لتوعية عملاء البنوك خصوصاً، والجمهور عموماً، بالأمن الإلكتروني، وأهمية الحيطة والحذر فيما يتعلق بمشاركة بيانات شخصية، مثل معلومات عن رقم الحساب، أو الأرقام السرية الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو تطبيق الهاتف المتحرك، أو كلمات المرور، أو رقم التعريف الشخصي للبطاقة، أو رقم «CVV»، المكون من ثلاثة أرقام والموجود على الوجه الخلفي للبطاقة.

وقال: حملة «أمّن حسابك» مستمرة بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، وتأتي لتحقق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لدى القيادة العامة لشرطة دبي، وبما يعكس استعدادنا الكامل لمواجهة الجريمة الإلكترونية.

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من Dailymotion

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