5000 ريال تذكرة الطيران السعودي لـ «دبي».. وفنادق الإمارات تعلن التخفيضات

عكفت عدد من شركات الطيران المحلية على رفع أسعار تذاكر الطيران رغم إعلانها عن تخفيضات بمناسبة اليوم الوطني التي تبدأ من يوم الخميس القادم حتى يوم الإثنين، إذ لاحظ عدد من المتعاملين التلاعب في الأسعار يومي الخميس والإثنين، بينما تخفض الأسعار يوم الجمعة والسبت والأحد، إذ إن غالبية المسافرين يفضلون السفر ذهابا في يوم الخميس آخر يوم دوام رسمي والعودة في آخر يوم للإجازة وهو يوم الإثنين، إلا أن الشركات تلاعبت من خلال تخفيض الأسعار خلال أيام الجمعة والسبت والأحد ورفعها يومي الخميس والإثنين.

ووضعت شركات الطيران أسعار الذهاب والعودة من جدة إلى دبي بين يومي الخميس والإثنين، وتراوحت الأسعار بين 2900 إلى 5000 ريال، وكانت الأسعار خلال أيام الجمعة والسبت والأحد (ذهاب وعودة) بين جدة ودبي تراوح ما بين 1200 إلى 1400 ريال، الأمر الذي شكل امتعاضا لدى الكثير من عملاء شركات الطيران السعودية في مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما طرحت عدد من الفنادق الشهيرة في دبي وفي العاصمة أبوظبي عروضا رائعة على الإقامة وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، لتقدم للزوار فرصة لقضاء عطلة ما بين يوم الخميس 19 سبتمبر حتى يوم الإثنين 23 من شهر سبتمبر الجاري، حيث يتمكن الضيوف حجز 3 أيام أو أكثر في أي من الفنادق الني تشملها العروض للحصول على خصم 15% على سعر الغرفة، إضافة إلى ذلك يمكن للعائلات الحصول على خصم 50% عند حجز الغرفة الثانية.

يشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية أعلنت في وقت سابق أن الموظفين سيحصلون في اليوم الوطني الـ89 على 4 أيام إجازة، وهي الجمعة والسبت والأحد والإثنين، أي من 19 سبتمبر إلى 23 سبتمبر، وبدأت الشوارع الرئيسية التزيين بالأعلام واللافتات لاستقبال هذا اليوم، وتسعى المملكة إلى تحطيم مجموعة من الأرقام القياسية العالمية في موسوعة غينيس أثناء الاحتفال باليوم الوطني الـ89.