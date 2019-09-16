إيران: الاتهامات الأمريكية بمسؤوليتنا عن هجوم "أرامكو" لا أساس لها

طهران / الخليج 365
نفت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، الاتهامات الأمريكية بمسؤولية طهران عن الهجوم الذي تعرضت له منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" السعودية، مؤكدة أنها اتهامات "لا أساس لها" و"تعبر عن الفشل".
والسبت اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إيران بتنفيذ ضربات جوية بطائرات بدون طيار على منشأتين رئيسيتين للنفط تابعتين لـ"أرامكو".
وقال بومبيو، في تغريدة عبر "تويتر": "تقف إيران وراء نحو 100 هجوم على السعودية، بينما يدعي (الرئيس الإيراني حسن) روحاني و(وزير الخارجية جواد) ظريف، انخراطهما في الدبلوماسية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إرنا" المحلية الرسمية، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت بأنها تدافع عن الشعب اليمني وحقوقه، وبالتالي فإن هذه الاتهامات التي تنسب إلى إيران تدخل في باب الأكاذيب القصوى وتعبر عن الفشل".
وأعلنت الرياض، صباح السبت، السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لـ"أرامكو"، في منطقتي بقيق وخريص، شرقي السعودية، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.
فيما تبنت جماعة "الحوثي" المسؤولية عن الهجوم، وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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