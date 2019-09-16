مصر..حكم "أولي" بإعدام 6 متهمين أدينوا بـ"أعمال عنف وقتل"

القاهرة/ الخليج 365

قضت محكمة مصرية، الأحد، بإعدام 6 متهمين أدينوا بـ"الانضمام لجماعة إرهابية والتسبب في مقتل مواطن وحيازة متفجرات" شمالي البلاد، عام 2016، وفق مصدر قانوني.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، مفضلا عدم ذكر اسمه أن "محكمة جنايات (مدينة) دمنهور (عاصمة محافظة البحيرة/شمال)، قضت الأحد بالإعدام بحق 6 متهمين (3 حضوريًا و3 غيابيًا)، وبأحكام متفاوتة ما بين 5 إلى 25 عامًا بحق 4 آخرين".

وكان الحكم، وفق المصدر إثر "إدانتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة بنادق آلية بدون ترخيص وتصنيع مفرقعات والتسبب في مقتل مواطن بمحافظة البحيرة"، وهو ما نفاه المتهمون ومحاموهم.

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ويعد هذا الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوما عقب صدور حيثيات الحكم بالنسبة للمتهمين الحضوري أما الغيابي فعقب القبض عليهم يتم عمل إعادة إجراءات محاكمة لهم من جديد.

وفي جلسة 20 أغسطس/آب الماضي قررت المحكمة إحالة الستة الذين صدر بحقهم حكم الإعدام إلى المفتي للحصول علي رأيه الشرعي بإعدامهم من عدمه، وحددت جلسة الأحد للنطق بالحكم وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

ولم يصدر عن السلطات القضائية المصرية بيانًا بشأن الحكم حتى الساعات الأولى من صباح الإثنين، غير أن وسائل إعلام محلية نقلت الحكم مساء الأحد.

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