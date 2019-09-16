مقتل واصابة 10 جرّاء تحطم طائرة في #كولومبيا صحيفة الخليج الالكترونية لقى سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم فيما أصيب ثلاثة آخرون في تحطم طائرة صغيرة في أحد أحياء مدينة بوبايان الكولومبية. وقالت هيئة الطيران المدني الكولومبية في بيان إن الطائرة التابعة لشركة “ترانسباسيفيكو” الخاصة تحطمت في حي خونين بعد دقائق من إقلاعها من مطار جييرمو ليون فالنسيا في بوبايان. وأضافت الهيئة أنه في هذه المرحلة لا نعرف أسباب الحادث، ولكن التحقيقات ستظهر ملابساته. 16/09/2019 9:13 ص لا يوجد وسوم وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.al-khaleeg.com/275028.html

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