منطقة اليورو .. الوقت مناسب لأوروبا للاستثمار في مستقبلها

في الأسبوع الماضي اجتمع صناع القرار الأوروبيون على شاطئ بحيرة كومو المتلألئة لحضور منتدى أمبروسيتي للأعمال. وتناهى إلى سمعي ثلاثة أشياء. التباطؤ في اقتصاد منطقة اليورو يبدو على نحو خطير وكأنه تمهيد لركود. تخفيف السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي سيكون بمنزلة علاج حيوي لكنه غير كاف. وستنتظر ألمانيا حتى يفوت الأوان قبل تقديم حوافز مالية قابلة للقياس. “بريكست” هي عرض جانبي، وإن كان غير مرحب به بالنظر إلى السحب الاقتصادية المكفهرة.

ماريو دراجي، الرئيس المغادر للبنك المركزي الأوروبي، استحق بالفعل مكانته في سماء الأوروبيين العظماء. رغبته في إعادة صياغة القواعد النقدية أنقذت اليورو في أعقاب انهيار عام 2008. لو انهارت العملة الموحدة، لكان جزء كبير من هيكلية التكامل الأوروبي بعد الحرب قد ذهب معها. السياسيون الوطنيون، الذين تجمدوا في مقدمة الأزمة، لديهم كثير مما يستدعي أن يشكروا عليه دراجي.

استراتيجيته كانت جزءا من جملة واحدة خلال صيف عام 2012. “في إطار ولايتنا، البنك المركزي الأوروبي مستعد لإجراء كل ما يلزم للحفاظ على اليورو. وصدقوني، سيكون ذلك كافيا”. قناعة دراجي القوية أثبتت بالفعل أنها كافية.

مع ذلك، ثمة حدود تتعدى حتى المحافظ المصرفي الشجاع. البنك المركزي الأوروبي، مثلما هو الحال مع أحدث سلسلة من التدابير التوسعية، يمكنه أن يقاوم الضغوط الانكماشية. لكن بسبب إصرار ألمانيا، فإن اليورو هو مشروع لم يكتمل سوى نصفه حتى الآن. إذ تبقى السياسة المالية راسخة في أيدي الحكومات الوطنية. ميزانية منطقة اليورو التي أقرتها برلين تحت ضغط من باريس قليلة للغاية إلى درجة تجعلها غير مرئية.

جان كلود يونكر، الرئيس المنتهية ولايته للمفوضية الأوروبية، تنسب إليه ملاحظة بشأن الزعماء السياسيين في أوروبا مفادها: “كلنا نعرف ما يجب تنفيذه، نحن فقط لا نعرف كيف يتم انتخابنا مجددا بعد تنفيذنا لذلك”. في حديث أدلى به عندما كان لا يزال رئيسا لوزراء لوكسمبورج، كان يونكر يتحدث عن الإصلاحات الهيكلية – التي كثيرا ما تعطل حقوق العمل التقليدية – لزيادة الإنتاجية. الفجوة بين هذه التدابير المؤلمة سياسيا ومستويات المعيشة الأعلى غالبا ما تجتاح الدورة الانتخابية.

إلا أن مبدأه يمكن تطبيقه كذلك على صناع السياسة في الدول الدائنة في منطقة اليورو.هيلموت كول، المستشار الألماني السابق، دعم العملة الموحدة باعتبارها سعرا عادلا لإعادة التوحيد وبصفتها آلية لتثبيت ألمانيا الجديدة في أوروبا. اليورو يمثل الطريق إلى ألمانيا أوروبية ويقف عائقا أمام أوروبا ألمانية.

تهمة كول – الخطيئة الأصلية، يمكنني القول، كانت عند إطلاق العملة الموحدة – هي التهرب من جعل الصورة واضحة أمام الناخبين الألمان وشرح ما لا يمكن إغفاله في الصفقة. الأمر الذي لا يزال غير واضح. باختصار، ألمانيا هي المستفيد الأكبر من التكامل الأوروبي. الاتحاد الأوروبي يوفر الاستقرار الديمقراطي واليقين الاقتصادي الذي على أساسه تم بناء ازدهارها. لا يوجد بلد آخر غيرها يمكن أن يخسر أكثر من الانفصال.

هذه الفوائد من المفهوم أن لها ثمنا. باعتبارها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تتحمل ألمانيا مسؤولية متناسبة عن استقرار المؤسسة.

الشعارات في برلين تواصل التشويش. تقول إن ألمانيا لن تقبل أبدا “اتحاد تحويل” – حيث يطلب من الدول الأعضاء الأكثر ثراء تمويل نظيراتها الأكثر فقرا. على أرض الواقع، بالطبع، غير موجود بالفعل. الخيار الحقيقي هو بين اتحاد تحويل مواز تمثله التزامات البنك المركزي الوطني الكبيرة التي تراكمت في البنك المركزي الأوروبي – ما يسمى الأرصدة المستهدفة – وبين إنشاء اتحاد اقتصادي يعترف بدور السياسة المالية في إدارة الطلب الاقتصادي.

المشكلة الحالية هي أن الدول التي لديها مساحة لتشغيل الأدوات المالية – ألمانيا وجيرانها الشماليين – ترفض فعل ذلك. وتلك التي تضغط من أجل موقف أكثر توسعية بشأن المالية العامة – بقيادة فرنسا – تفتقر إلى حيز الميزانية.

فيما بين أصدقائي الألمان، الرد الأكثر شيوعا يركز على المخاطر الأخلاقية. منطقة اليورو تحتاج إلى حوافز قوية للسياسيين في الدول المدينة لاتخاذ الإجراءات التي لا تحظى بشعبية لتحسين القدرة التنافسية. الافتراض المعيب هو أن هناك خيارا مباشرا بين إما وإما. لماذا لا يكون هناك تحديث هيكلي ودعم مالي للاستثمار المعزز للنمو؟

نادرا ما كان هناك وقت أفضل لأوروبا للاستثمار في مستقبلها. اختفى التضخم. ألمانيا غارقة في الفوائض المالية، والاتحادية، والحكومية، والبلدية. تكلفة الاقتراض صفر. في فرنسا تحت رئاسة إيمانويل ماكرون، تحظى برلين بشريك أظهر أنه سيتخذ قرارات صارمة في جانب العرض.

الدعم المالي لاقتصاد منطقة اليورو لا يتعلق بحفر الثغرات وردمها بإدارة الطلب، رغم أن ذلك سيكون أفضل من لا شيء. أوروبا تواجه فجوة شاسعة في الاستثمار. شبكات الاتصالات تحتاج إلى استبدال (تحقق من سرعة الـ واي-فاي أو اتصال الهاتف الخليوي في ألمانيا). إزالة الكربون اللازمة لتحقيق الأهداف المناخية تتطلب إعادة هندسة اقتصاد أوروبا. أوروبا متخلفة كثيرا عن الولايات المتحدة والصين في مجال الحوسبة المتقدمة وتعلم الآلة.

القادة الألمان يعرفون ذلك كما يعرفه أي شخص. مع ذلك، يخشون قول أي شيء يمكن أن يزعج سكان ميونيخ وهامبورج وفرانكفورت. لو كان الركود سببا في إثارة أزمة شاملة في منطقة اليورو، فإن برلين ستتصرف بالطبع. في ظل تلك الظروف، ستكون السياسة أسهل في إدارتها. لكن لا تتوقع أن ترسل ألمانيا فريق الإطفاء قبل أن تتأجج النيران بالكامل. يا له من هدر.