أمير الكويت يستنكر هجوم "أرامكو" الإرهابي

ودان أمير الكويت خلال الاتصال، العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" في بقيق وخريص، مشددا على وقوف الكويت حكومة وشعبا مع المملكة وما يمس أمنها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأعرب العاهل السعودي، عن شكره وتقديره لأمير الكويت، لاستنكاره مثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكدا أن لدى المملكة القدرة على مواجهة مثل هذا الاعتداء الإرهابي والتعامل مع آثاره.
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وفي سياق متصل، عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن بالغ استنكاره للعمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو".
وأكد عباس في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي، وقوف فلسطين حكومة وشعبا مع المملكة للتصدي لهذه الأعمال العدوانية الإرهابية.
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