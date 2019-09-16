الإمارات تتقدم بمقترحات لتعديل نظام الاتحاد البرلماني العربي

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Khaleej قدمت بواسطة

قدمت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي بمقترحاتها وملاحظاتها حول تعديل النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع التاسع للجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي التي انطلقت أعمالها، الأحد، ضمن أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد واجتماعات اللجان الخاصة المصاحبة، التي تعقد في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 14 إلى 20 الجاري.

وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية الجهود التي تبذلها الشعب البرلمانية العربية في أعمال الاتحاد البرلماني العربي لتعزيز التعامل مع جميع القضايا الاجتماعية.

يضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويته أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كلاً من أحمد يوسف النعيمي، وأحمد محمد الحمودي، وخلفان عبدالله بن يوخه.

جهود الدولة في تحقيق التنمية

واستعرضت تجربة الإمارات وجهودها الفاعلة بشأن التعامل الناجح مع مختلف القضايا ومنها قضايا الشباب والمرأة والطفل و«كبار المواطنين»، وكذلك دورها الفاعل نحو تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.

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واستعرضت الشعبة تجربة دولة الإمارات في الاهتمام بكبار السن، مشيرة إلى أن القيادة الرشيدة في الدولة كرمت فئة كبار السن بأن أطلقت عليهم اسم «كبار المواطنين» للدلالة على مكانتهم وحجم عطائهم على مر السنوات التي خدموا فيها الوطن.

وتابعت أن المجلس الوطني الاتحادي وافق خلال جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر على مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين، منوهة بأن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتغيير مصطلح كبار السن إلى «كبار المواطنين» واعتماد سموه السياسة الوطنية لكبار المواطنين، يعكس الحرص على الارتقاء بحياتهم من خلال منظومة رعاية متكاملة تضمن لهم الحياة الكريمة وتدعم مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج الاجتماعي في الإمارات.

دعوة لتمكين الشباب

وأشارت الشعبة إلى أن من بين مقترحاتها وملاحظاتها حول تعديل النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي، أن تتولى لجنة القضايا الاجتماعية بالاتحاد البرلماني العربي اختصاصات دراسة جميع القضايا الاجتماعية، باستثناء قضايا الشباب والمرأة والطفل والفئات الهشة وذلك لوجود لجان دائمة مختصة لدراستها ومناقشاتها.

واقترحت أن تتولى لجنة الشباب بالاتحاد، الاختصاصات المتعلقة بتمكين الشباب، وبحث كافة القضايا التي تخدمهم لأنهم مستقبل الأمة.(وام)