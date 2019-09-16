فيديو.. بدأت في عيد ميلاد وانتهت بجنحة ضرب.. قصة حب سارة نخلة لأحمد عبدالله

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press سارة نخله وأحمد عبدالله

صدفة فنظرة فصداقة فزواج فطلاق فمحاكم فحبس، كان هذا التدرج الطبيعي لعلاقة الفنان أحمد عبدالله، والفنانة سارة نخله، ملكة جمال سوريا لعام 2015، والتي بدأت من خلال لقائهما في حفل عيد ميلاد صديقة مقربه منهما، وبعد 3 سنوات من الحب والزواج، لم تُكتب لهذه الزيجة البقاء حتى كشف الستار عليها منذ عدة أشهر، بعدما أعلن الثنائي انفصالهما، وأخذا يتبادلان الدعوات القضائية. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

ويقدم هُن قصة حب أحمد عبدالله وملكة جمال سوريا سارة نخله، في السطور التالية.

حُب من أول نظرة

"ينطبق علينا مايسمى الحُب من أول نظرة"، هكذا وصف الفنان أحمد عبدالله قصة حُبه للفنانة سارة نخله، والتي رواها في برنامج "الستات مايعرفوش يكذبوا"، المذاع على فضائية "CBC"، قائلا، "اتقابلنا في حفل عيد ميلاد صديقتهم الفنانة فريدة الجريني، في عام 2015، وأصبحنا أصدقاء بشكل كبير، وتطورت العلاقة للزواج، حيث تزوجت في سن صغير علشان حبيت بجد، ولقيت اللي يستحملني ومتقبلني بظروفي". © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

حسيت إنها شبهي

"جدعة جدا وشكلها غير اللي جواها، حسيت إنها أحمد عبدالله على هيئة بنت، ولما عرفتها حسيت إنها شبهي"، عبارات رومانسية عبر بها أحمد عن حُبه لسارة نخله خلال استضافته في البرنامج، مشيرًا لكونها تمتاز بالجدعنة والهدوء، "في الأول حسيت إنها تنكة، وبعد 3 خروجات بدأت أظهر شعورى لها، ووجدت نفسي أتحدث عن كل ما أحبه، وعملت فرحنا في بيت والدتي، وفضلنا عايشين معاها سنة ونصف في بداية الزوج، وكانت أمي بتزعل لو دلعت مراتي ومدلعتهاش".

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الزوج المساند

تعرضت "سارة" إلى عملية إجهاض مفاجئة منذ 3 أعوام، حينما سقطت من أعلى حصان، أثناء خضوعها لجلسة تصوير، وهو الأمر الذي لم يكن يعلمه الثنائي بحقيقه حملها في المولود الأول، وظل بجوارها طوال الوقت حتى يستطيع التخفيف عنها في محنتها. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

المحاكم والنيابات

بلاط المحاكم والنيابات، وبلاغات الاعتداء بالضرب، كانت وجهة الطرفين عقب الانفصال، ومن ثم أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي سبيل نخلة للحديث بشكل مقتضب عن تجربتها بالزواج، وفرد التصريحات من خلالها بين الحين والآخر، إما بشكل ساخر أو بكلمات جدية، كان آخرها وصفها للرجل المصري بالـ"نكدي". © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

ومرت سارة بأزمة مع طليقها، حيث وقعت بينهما خلافات عديدة قادتهما إلى المحاكم، حيث أصدرت محكمة جنح الدقي، قرارها بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، لمدة 3 أشهر، لإدانته في تهمة ضرب زوجته الممثلة السورية سارة نخلة، بينما قضت المحكمة ببراءة الفنانة الشابة من تهمة الاعتداء على "حماتها".