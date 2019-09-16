الكويت تحقق في تحليق «مسيّرة»

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Closeup of a Kuwait flag with blue sky الكويت:الحسيني البجلاتي

كثفت الأجهزة الأمنية الكويتية المختصة من بحثها لمعرفة ملابسات تحليق طائرة مسيرة بدون طيار فوق دار سلوى (مقر إقامة الأمير الشيخ صباح الأحمد المتواجد حالياً في الولايات المتحدة)، كما كثفت من انتشارها حول جميع المواقع الحيوية في البلاد تحسباً لأي طارئ.

والتقى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أمس الأحد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وقيادات الجيش والشرطة، لبحث تداعيات الحادث، ووجههم إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية في البلاد.

وأعلن مجلس الوزراء إجراء تحقيق شامل وفوري بشأن تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت، وأكد على ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل البلاد. وبينت رئاسة الأركان أنها على تنسيق مباشر ومستمر مع الأشقاء في القوات المسلحة السعودية والدول الشقيقة والصديقة.

