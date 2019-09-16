شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مسؤولون أمريكيون: استخدام صورايخ «كروز» في الهجمات على معملي «أرامكو» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

بثت واشنطن صورا ملتقطة بالأقمار الصناعية ذكرت أنها للدخان المتصاعد من منشأتي بقيق وخريص النفطيتين التابعتين لشركة أرامكو بالمملكة اللتان استهدفتا بطائرات مسيرة، وقال مسؤولون أميركيون – حسب “العربية نت”- إن الأدلة تشير إلى أن الهجمات تمت بصواريخ كروز، إما من العراق أو إيران.

كما أشارت المعلومات أيضا إلى أن الهجوم لم يكن بطائرات مسيرة من اليمن، فيما أظهرت الصور أن الهجوم استهدف 17 موقعا داخل المعملين المستهدفين في الموقعين التابعين لـ”أرامكو”.

Advertisements

وتبنت جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف المنشآت النفطية التابعة لأرامكو في منطقتي بقيق وخريص.